قرقاش يلتقي كبير وزراء الدولة لشؤون الدفاع والخارجية في سنغافورة

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم الأربعاء، معالي الدكتور محمد مالكي بن عثمان كبير وزراء الدولة لشؤون الدفاع والخارجية في جمهورية سنغافورة.

بحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة من خلال تنمية التعاون والصداقة والتي شهدت قفزة نوعية بتوقيع البلدين الشراكة الشاملة مطلع مارس الماضي وشملت العديد من القطاعات الحيوية.

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وتبادل الوزيران وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومن بينها مستجدات الأوضاع في المنطقة ومنطقة شرق آسيا.