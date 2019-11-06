الإمارات تزود غينيا بمولدات كهربائية بطاقة إجمالية 10 آلاف كيلوواط

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.. قدمت المؤسسة لجمهورية غينيا الصديقة عدداً من المولدات الكهربائية بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف كيلوواط تعمل وفق أفضل المواصفات العالمية لتلبية احتياجات المناطق المستهدفة وتأمين متطلبات السكان من الطاقة الكهربائية الحالية والمستقبلية.

وقامت المؤسسة بشراء وشحن مولدات الكهرباء بعد إجراء الفحص الفني النهائي لها بحضور وفد تقني كبير من الشركة الموردة.

تأتي هذه المكرمة مساهمة من دولة الإمارات للحكومة الغينية لمساعدتها على بذل المزيد من الجهود لتوفير الطاقة اللازمة للبلاد كأحد أهم مقومات التنمية المستدامة من خلال تجهيز شبكة وطنية موثوقة قادرة على توريد ونقل وتبادل الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء البلاد.

وأكد مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية أن المؤسسة على أتم الاستعداد دائماً لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وترجمتها إلى مشاريع حيوية تسهم في تنمية البلدان النامية ومنها دعم قطاع الكهرباء في غينيا وتأمين احتياجات الشعب الغيني في جميع المجالات وحرصنا على شراء أفضل ما تنتجه المصانع الأوروبية في هذا المجال.

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وأشار المصدر إلى أن هذه المكرمة من قيادتنا الرشيدة ستمكن الحكومة الغينية من إيصال التيار الكهربائي للعديد من المناطق وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للسكان فيها لافتاً إلى أن وجود إمدادات كافية من الطاقة سيسهم بشكل مباشر في تحفيز التنمية الاقتصادية .

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تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى دعم الطاقة الكهربائية في غينيا كانت مؤسسة خليفة الإنسانية وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد سلمت في شهر أبريل من عام 2014 هدية شعب دولة الإمارات للشعب الغيني ممثلة في معدات طبية تقدر قيمتها بأكثر من خمسة ملايين دولار ولاتزال هذه المعدات والأجهزة حتى الآن تسهم في تعزيز عمل المستشفيات والمراكز الطبية ومعدات غسيل الكلى والكشف الإشعاعي ومعدات طب الأسنان في العاصمة الغينية كوناكري.