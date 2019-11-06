الامارات | مروحيات عجمان تضبط المخالفات المرورية من الجو

شكرا لقرائتكم خبر عن مروحيات عجمان تضبط المخالفات المرورية من الجو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 نوفمبر 2019
أطلقت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة «الضبط المروري الجوي» بالتعاون مع إدارة جناح الجو التابعة للإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، وذلك ضمن سلسلة الجهود والمبادرات لدعم المسرعات الحكومية للمؤشر الوطني المتمثل بخفض الوفيات إلى ثلاث وفيات لكل 100 ألف من السكان بحلول 2021، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز أمن الطرق.
وقال مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، المقدم سيف عبدالله الفلاسي، إن إطلاق المبادرة جاءً دعماً لجهود القيادة الرشيدة بتحقيق مؤشر خفض الوفيات إلى ثلاث لكل 100 ألف من السكان، من خلال التعاون مع جناح الجو لتسيير دوريات جوية بالطائرات المروحية فوق الطرق الحيوية والساخنة في إمارة عجمان، لتعزيز ضبط الطرق، والمساهمة في تحديد الأسباب الرئيسة للحوادث، وضبط المخالفين.
وأضاف أن إدارة المرور والدوريات ستعمل على إطلاق الدورية المرورية الطائرة (درون) في طرق ومناطق مختلفة من الإمارة، وهي طائرة مرورية يتم التحكم بها عن بعد، من أبرز مهامها تصوير الاختناقات المرورية وكشف أسبابها، وتصوير المخالفات المرورية، وتخطيط الحوادث.
وذكر أن شرطة عجمان تسعى لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية من خلال الجهود المبذولة، وأهمها الضبط المروري، والمساهمة في تحسين جودة الطرق، والتوعية والتثقيف المروري.
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