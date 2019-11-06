الامارات | «الأرصاد»: الطقس ممطر خلال عطلة نهاية الأسبوع

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: الطقس ممطر خلال عطلة نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً، صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع ظهور بعض السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر، منوهاً إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتراوح سرعتها بين 18 و28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. وأشار إلى أن طقس الجمعة يظل صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ومغبراً أحياناً، يصبح غائماً أحياناً خلال الليل، خصوصاً على السواحل والجزر، مع احتمال سقوط أمطار شمالاً، موضحاً أن الرياح ستظل جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتراوح سرعتها ما بين 18 و30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع نشاط السحب في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس السبت سيصبح غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام، مع ظهور السحب على مناطق متفرقة من الدولة، تكون ركامية ممطرة أحياناً، خصوصاً على السواحل والجزر، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة لتكون مثيرة للأتربة، تراوح ما بين 20 و35 كم/س، تصل إلى 42 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج، يضطرب مع نشاط السحب في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان.