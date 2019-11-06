كلية مينا للادارة راعي Smart education dubai summit 2019



كواليس من مشاركة ورعاية كلية مينا للادارة

Smart education dubai summit 2019

برئاسة ا.د نبيل القاضي رئيس الكلية مع وفد أكاديمي ممثلا في د بروس تايلور مدير الجودة والتخطيط والتطوير ود. إسكندر سليم عميد الكلية في فندق دوسِت ثاني بدبي

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