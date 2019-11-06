كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| أبوظبي تخطط لتجميع شركات قطاع الصناعات الدفاعية الإماراتية في مؤسسة واحدة

25 شركة تصنيع حكومية وخاصة في المجالات الدفاعية الإماراتية، سوف يتم تجميعها في شركة واحدة، بمداخيل مشتركة تقدر بخمسة مليار دولار، بحسب مسؤولين إماراتيين.

وتعد الإمارات من بين أكثر البلدان إقبالا على شراء الأسلحة وأنظمة الدفاع الغربية، التي تحصل عليها بالأساس من حليفتها الرئيسية الولايات المتحدة، وبدرجة أقل من روسيا والصين.

ولأجل تدعيم الشركات الدفاعية الحكومية بعد انطلاقة 2014، تقول أبوظبي إنها بدأت بتكوين شركة “أدج” للاستثمار في التكنولوجيا، بما تشمله من الذكاء الاصطناعي والبحوث والتطوير.

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وتقول الشركة التي بعثها ولي عهد إمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل النهيان، إن صميم الأعمال تتضمن الصواريخ والأسلحة والدفاع السبراني، والحروب الإلكترونية والاستعلامات، بحسب موقع يورو نيوز.