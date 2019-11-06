كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن منصة نمشي تفتتح أول متجر لها في دبي مول

أطلقت منصة الأزياء نمشي أول موقع لها على الإطلاق في الإمارات على شكل متجر منبثق في دبي مول.

ويحتل الإطار المنبثق مركز الصدارة في موقعه المتميز في قلب المركز التجاري، مقابل حلبة التزلج مباشرة، مما يوفر للعملاء المخلصين وعشاق الأزياء فرصة حصرية لتجربة Namshi.

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وتم تصميم هذه المساحة لالتقاط الجوهر الحقيقي والروح الشابة للعلامة التجارية، وتوفر فرصة مميرة لعشاق إنستغرام لالتقاط صور مميزة، بدءًا من الأرضيات المضيئة التي تتغير ألوانها بشكل متكرر إلى شاشات النافذة النابضة بالحياة التي تعرض أفضل الاتجاهات الحديثة على الشاشة الكاملة.

وتم إطلاق المتجر المنبثقة الأسبوع الماضي في 31 أكتوبر 2019، وسيستمر لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى 26 يناير 2020، بحسب موقع harpersbazaararabia.