الامارات | أسرة عربية ترزق بـ4 توائم في مدينة خليفة الطبية في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة عربية ترزق بـ4 توائم في مدينة خليفة الطبية في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رزقت أسرة عربية بأربعة توائم، بصحة جيدة، في مستشفى خليفة للنساء والأطفال، أحد مستشفيات مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان.

وقالت الدكتورة رييكا بورنهيدي، جراح متخصص واستشاري أمراض النساء والولادة، إن السيدة وضعت توائمها الأربعة، من خلال عملية قيصرية ناجحة تم تحديد موعدها سابقاً، وهم ثلاثة إناث وذكراً واحداً وجميعهم يتمتعون بصحة جيدة، حيث تراوحت أوزانهم بين 1300 غرام و 1500غرام.

ونوهت الى أن حالة المواليد الصحية في تقدم ملحوظ نظراً لكونهم حديثي الولادة ومن المتوقع بقاؤهم في المستشفى لبضعة أسابيع، مشيرة إلى أن الولادة تمت قيصرياً، نظراً لطبيعة الولادة التي تمت في الأسبوع 31، في حين تتم حالات الولادة لغير التوائم بعد الأسبوع 39. من الحمل.

ولفتت إلى أن المستشفى يتعامل مع الولادات التوأمية باعتبارها حالة عالية الخطورة، نظرا لوجود عدد من مخاطر والمضاعفات التي قد تتعرض لها الأم أو الطفل خلال الولادة، ومنها الولادة المبكرة وانفصال المشيمة المبكر والتي قد تتواكب مع وجود سكري الدم الذي قد يزيد من مضاعفات عمليه الولادة.

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وأكدت أن الأم والمواليد الأربعة لا يعانون من أية مشاكل صحيه أو مضاعفـات نتيجة لعمليه الولادة، لافتة إلى الخبرات والحرفية العالية التي يتمتع به طاقـم التوليـد الذى أشرف على الولادة وجهوزية المستشفى سواء من ناحيه المرافق والإنشاءات أو المعدات الطبية الحديثة والتي وفرتها مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة لأنشاء مركز التميز لطب الأمومة و الأجنة في مستشفيات مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان ، أسهمت بشكـل كبيـر في سرعة التعامل مع المريضة والمواليد الجدد خلال عمليه الولادة مما تكلل بنجاح العملية بدون مضاعفات.

من جهته أعرب والد التوائم عن سعادته بهذه المنحة الإلهية، وقال إنه عاش فترة عصيبة قلقاً على صحة الأم والأطفال، إلا أن العناية الإلهية أنقذتهم جميعاً وهم بصحة جيدة.

وتقدم بالشكر الجزيل لكافة الطواقم الطبية والتمريضية وكافة القائمين على هذا الصرح الطبي الذين قدموا كافة الخدمات التي تحتاجها زوجته وتوائمه الأربعة، مشيداً بالخدمات الراقية التي يقدمها مستشفى خليفة للنساء والأطفال وتعاون كل طواقمه طوال فترة مكوث أبنائه بالمستشفى.