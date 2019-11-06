الإمارات تزود القطاع الصحي في الحديدة بكميات من الأدوية والمحاليل المخبرية

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي"، كميات جديدة من الأدوية والمحاليل المخبرية لثلاثة مراكز طبية في محافظة الحديدة ضمن برنامج الاستجابة السريعة والدعم المتواصل للقطاع الصحي في الساحل الغربي اليمني.

شملت تلك المساعدات الطبية مركز المتينة بمديرية التحيتا ومركزي الطائف والشجيرة بمديرية الدريهمي وهي المراكز الثلاثة التي سارعت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر هيئة الهلال الأحمر إلى إعادة ترميمها وتأهيلها وتزويدها بالمستلزمات الطبية وتأمين رواتب الكادر الطبي فيها لضمان تقديم الخدمات المجانية للمواطنين اليمنيين على طول الساحل الغربي اليمني.

وأشاد الدكتور عبدالعزيز منصر نائب مدير مكتب الصحة بمحافظة الحديدة بالدعم الإماراتي السخي والمدروس للقطاع الصحي بالساحل الغربي اليمني، مؤكداً أنه حقق أهدافه المرجوة في تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين اليمنيين وتخفيف المعاناة عن كاهلهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها اليمن وشعبه.

وقال منصر في تصريح له خلال حضوره عملية التسليم رفقة الفريق الطبي التابع للهلال الأحمر: "تسلمنا دفعات جديدة من الأدوية والمحاليل المخبرية لثلاثة مراكز طبية وفق حاجة كل منها من الأصناف والكميات المطلوبة".

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ونقل منصر شكر قيادة القطاع الصحي وكادره في محافظة الحديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة ونهجها على الصعيد الإنساني في اليمن وأياديها البيضاء التي تركت أثرها في كل بقعة من الساحل الغربي اليمني خاصة واليمن عامة.

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من جانبهم أكد مديري المراكز الطبية الثلاثة أن الدعم الإماراتي المتواصل مكن المراكز من استقبال عشرات الحالات يومياً.. معربين عن شكر لدولة الإمارات التي لم تتوان يوماً عن الوقوف إلى جانب الشعب اليمني.