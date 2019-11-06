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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 6 نوفمبر 2019

بالصور| يخت مصنوع في الإمارات الأفضل في عرض بالولايات المتحدة

حصل يخت Majesty 140 الذي صنعته Gulf Craft في الإمارات خلال أول ظهور لها في الولايات المتحدة على جائزة Best in Show في اليوم الأخير من الحدث الذي استمر خمسة أيام، وجذب حوالي 110،000 زائر.

وصُمم القارب ثلاثي الطوابق ليضم جميع مظاهر التي التي تتوقعها ليخت تم بيعه بحوالي 20 مليون دولار (73.4 مليون درهم)، وفقًا لمنظمي المعرض.

وفي كان كان اليخت صغير الحجم بالمقارنة مع اليخوت الأخرى المعروضة إلا أنها عوّض من حيث الرفاهية مع غرف النوم تشبه الفنادق من فئة الخمس نجوم.

ويتميز القارب بالواجهات الزجاجية، مما يسمح للضوء الطبيعي بالتدفق عبر النوافذ الجانبية ويوفر مناظر بانورامية. وللاستفادة من إمكانيات الترفيه، يوجد نادي شاطئ خاص به وصالة سيجار.

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ويمكن لليخت، الذي يعمل بمحركات ذات قدرة تصل إلى 2600 حصان في الساعة، أن تصل سرعته القصوى إلى 20 عقدة (37 كيلومترًا في الساعة) وله نطاق ممتد يصل إلى 4،750 ميل بحري في 10 عقدة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.