في الاجتماع الأسبوعي لـ«تنفيذي الشارقة».. اعتماد إعفاء مشاريع «رواد» من نصف رسوم الجهات الحكومية لمدة عامين إضافيين

الشارقة (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أمس، الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

ومن منطلق حرص المجلس على تقديم أرقى وأجود الخدمات الصحية لأفراد المجتمع بشكل عام ومنتسبي الحضانات بشكل خاص، بارك المجلس مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين مجلس الشارقة للتعليم وكلية طب الأسنان بجامعة الشارقة، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المختصة في تعزيز صحة الفم والأسنان للأطفال بالحضانات الحكومية في إمارة الشارقة.

وسعياً من المجلس في دعم أصحاب المشاريع من المواطنين والنهوض بمستوياتهم الأدائية والاقتصادية، ومنحهم الفرصة لإثبات جدارتهم وقدراتهم في تقديم كل ما هو نوعي ومتميز، اعتمد المجلس طلب مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد) بإعفاء المشاريع - التي تتلقى دعمها من المؤسسة - من نصف رسوم الجهات الحكومية لمدة سنتين إضافيتين.

وقد أصدر المجلس التنفيذي القرار رقم 36 لسنة 2019 بشأن ترقية وتعيين مدير لدائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة، حيث نص القرار على أن يرقى أحمد إبراهيم حسن الميل الحمادي مدير إدارة الاتصال الحكومي في دائرة الخدمات الاجتماعية إلى درجة مدير دائرة ويعين مديراً لها.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة وجّه المجلس أمانته العامة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بشأن توحيد الأنظمة التعريفية المستخدمة في الاستدلال إلى مواقع الأراضي والمباني السكنية والتجارية والصناعية والزراعية وغيرها في الإمارة، على أن يكون هناك نظام موحد يخدم كافة الجهات الخدمية المحلية والاتحادية الخاصة منها والحكومية.