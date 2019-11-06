«موارد الشارقة» تعد المدربين المواطنين من موظفي الحكومة

الشارقة (الاتحاد) تتجه موارد الشارقة نحو إعداد وتجهيز المدربين المحترفين من الكوادر البشرية الوطنية بدوائر وجهات حكومة الشارقة، تطبيقاً للرؤى السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الاهتمام بالتنمية البشرية والتركيز على الإنسان كونه الثروة الحقيقية وأصل التنمية وصانعها، وذلك وفقاً للدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية.

جاء ذلك على هامش تنفيذ الدائرة لبرنامج «تدريب المدربين TOT» الذي يستهدف الموظفين المواطنين من مختلف المستويات الوظيفية، ويقام على مستوى الدولة، حيث يضم منتسبين من جهات وهيئات ودوائر حكومة الشارقة، وعدد من الجهات الاتحادية، كما يضم وللمرة الأولى منتسبين من وزارة التربية والتعليم كتعاون أول في مجال خدمات التدريب بين الدائرة والوزارة.

وحول أهمية تنظيم هذا البرنامج، أضاف ابن خادم: إن التوجه التنموي الحديث للثروة البشرية في الدولة يقتضي تمكين المواطن الإماراتي من اكتساب المهارات التي تشهد احتياجاً في كافة القطاعات الوظيفية والحياتية في الدولة، حيث تشهد ثقافة التدريب نقلة نوعية وتوسعاً كبيراً على مستوى الدولة، كونها تشكل أداة تطويرية وخياراً استراتيجياً في استثمار الإنسان الذي يمثل عنصر التنمية والإنتاج الأول.

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