روبوتات المستقبل تخاطب الاهتمامات البشرية

دبي (الاتحاد) لم تفارق الأذهان فكرة مشاركة الروبوتات للإنسان في صنع مستقبل أفضل للبشرية وتعزيز حضورها من خلال تفاعلها ومخاطبتها لاهتمامات البشر على تنوّعها.

وبدأ عباس صيداوي الفائز بجائزة «مبتكرون دون 35» التي تسلط الضوء على ابتكارات الشباب العربي المبدع في مختلف قطاعات صناعة المستقبل، رحلته مع التكنولوجيا منذ الصغر ليدعمها لاحقاً بالتخصص الأكاديمي والبحثي وريادة الأعمال، ويحصل على المركز الأول على دفعته في الهندسة الميكانيكية والإلكترونية من جامعة رفيق الحريري في لبنان، وقد سعى في مسيرته الأكاديمية والبحثية لابتكار روبوتات تستطيع التفاعل مع محيطها المتغير وأخرى تخاطب الاهتمامات الشخصية للفرد وتراعي خصوصيته واحتياجاته.

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