«بلدية الشارقة»: توزيع شتلات على المواطنين

لمياء الهرمودي (الشارقة) أكدت بلدية مدينة الشارقة حرصها على تشجيع المواطنين لزراعة النباتات، اتساقاً مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي أولى الزراعة اهتماماً كبيراً، وفي إطار تشجيع المواطنين على الزراعة المنزلية تقدم البلدية خدمات متعددة عبر مشاتلها، منها خدمة توزيع الشتلات بأسعار رمزية على المواطنين، وخدمة تصميم وتنسيق الحدائق في المنزل.

وفي هذا السياق، أكد المهندس حسن التفاق، مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة أن مشاتل البلدية تقدم خدمات توزيع الشتلات الزراعية على المواطنين، كمشتل الحزام الأخضر في المنطقة الصناعية 12 بهدف التشجيع على الزراعة وزيادة المسطحات الخضراء، لما لها من أثر إيجابي على البيئة والجمال ، مشيراً إلى أن المشتل يستقبل المواطنين الراغبين في الحصول على الشتلات الزراعية، بعد تقديمهم صورة لخارطة المنزل وبطاقة الهوية.

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