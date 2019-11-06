«طرق دبي» تعلن شركاء منتدى إدارة المشاريع

دبي (الاتحاد) أعلنت هيئة الطرق والمواصلات شركاءها المنظمين لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في دورته السادسة، وهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وموانئ دبي العالمية وإعمار العقارية ومعهد إدارة المشاريع، وسيقام المنتدى في الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر المقبل تحت شعار (تنوُّعُ الثقافات)، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

وقال مطر الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات: «تسهم الشراكة مع الهيئات والمؤسسات في تحقيق أهداف المنتدى المتمثلة في تسليط الضوء على التجربة التنموية الرائدة لإمارة دبي التي تتبنى أرقى المعايير الدولية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية كالمطارات والموانئ العملاقة والمشاريع المميّزة الأخرى، مثل برج خليفة ومجمّع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، ومترو وترام دبي، والمشاريع المعمارية الفريدة، وكذلك الاستفادة من مخرجات هذا المنتدى في المشاريع المستقبلية التي تعتزم الإمارة تنفيذها في السنوات المقبلة، لاسيما المشاريع المتعلقة بمعرض إكسبو 2020، المعرض الأضخم والأعرق عالمياً».

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية: «من خلال رعاية إعمار العقارية للمنتدى، فنحن نسلط الضوء على إمكانياتنا في تنفيذ المشاريع العملاقة التي تشكل روافد قوية للنمو الاقتصادي، وتسهم في صناعة مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة».

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