مواقف ذكية جديدة في الشارقة

الشارقة (الاتحاد) أعلنت بلدية مدينة الشارقة وشركة «إيفوتك»، عن تعاونهما لتطوير نظام جديد قائم على الذكاء الاصطناعي، لتوفير مواقف ذكية في الإمارة تخدم القاطنين والزوار بتوظيف الذكاء الاصطناعي، لتوفير مواقف يمكن حجزها عن بعد من خلال الهاتف. حيث سيتيح نظام «مواقف الشارقة الذكية» للمقيمين والزوار في الإمارة إمكانية تحديد وحجز الأماكن في مواقف السيارات الخاضعة للرقابة وحجزها باستخدام هواتفهم. وستُصنَّف مواقف السيارات ضمن فئات خاصة كمواقف خاصة بكبار الشخصيات على سبيل المثال، وسيوفر المشروع أيضًا «مواقف الطوارئ» خصيصًا للحالات العاجلة لأول مرة على مستوى الإمارة وستُحدَّد رسوم خاصة لفئة «مواقف الطوارئ» لتشجيع السائقين على استخدام هذه المواقف بشكل مسؤول، وفي الحالات الضرورية فحسب.

وأكد ثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، حرص البلدية على تعزيز منظومة عملها وخدماتها وفق أرقى المعايير من خلال التحول الرقمي، مشيراً إلى أن المواقف الذكية تعكس استراتيجية البلدية في توفير الوقت والجهد على المتعاملين.

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