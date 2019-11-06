بلدية أبوظبي تطلق نظام تسلم ونقل أصول البنية التحتية

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع البنية التحتية، وأصول البلدية نظام تسلم ونقل أصول البنية التحتية، وذلك انطلاقاً من استراتيجية البلدية نحو الحفاظ على البيئة واستدامتها والمنهجية المتبعة نحو التوجهات الرقمية.

ودعت البلدية جميع المطورين العقاريين لأصول البنية التحتية إلى ورشة عمل، أوضحت من خلالها أن الهدف الأساسي من نظام تسلم ونقل أصول البنية التحتية هو تسهيل الإجراءات مع شركائها الاستراتيجيين، وأهمية الحفاظ على أصول البنية التحتية، وضمان سلاسة نقل الأصول من المطورين إلى بلدية مدينة أبوظبي، وفقاً للإجراءات والنظم. مؤكدة أن النظام سيشمل المشاريع الرأسمالية (مشاريع البلدية) ومشاريع المطورين.

ويحتوي النظام على قاعدة بيانات للأصول المتسلمة أو الجاري تسليمها إلى البلدية، وبالتالي تسهيل متابعة سير نقل الأصول إلى البلدية، بالإضافة إلى وضع مؤشرات أداء قياسية تهدف إلى تعزيز التزام كافة الجهات ذات العلاقة من أجل المحافظة على أصول البنية التحتية.

وأوضحت البلدية أنها تعمل وفقاً لرؤى مستقبلية تطويرية لنظام تسلم أصول البنية التحتية مثل: ربط النظام مع أنظمة البلدية الأخرى، واستخدام الأجهزة التكنولوجية الحديثة، مثل النظارات الرقمية، والطائرات من دون طيار، واستخدام تقنيات حديثة لتحديد حالة أصول البنية التحتية.

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