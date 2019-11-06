بلدية دبا الحصن تجدد الأعلام في المدينة

دبا الحصن (الاتحاد) غيرت بلدية مدينة دبا الحصن، أعلام الدولة المرفوعة على مختلف الدوائر الحكومية في المدينة بأخرى جديدة.

كما بادرت البلدية بتغيير الأعلام لجميع الأسر الراغبة بتركيب أعلام في منازلها، وذلك بمجرد الاتصال بالخط الساخن (993)، ما أدخل البهجة والسرور على جميع المواطنين. هذا وقد بلغ عدد الأعلام التي وزعتها البلدية ألف علم.

وأكد طالب عبدالله صفر مدير بلدية مدينة دبا الحصن أن المبادرة جاءت تجاوباً مع دعوات القيادة الرشيدة قيادة الدولة، وتفاعلاً مع مبادرة الاعتناء بالعلم لدوره في ترسيخ مجموعة من القيم التي تصدرها الوحدة الوطنية، إلى جانب التعبير عن عظيم الحب للوطن المعطاء، وباعتبار العلم يمثل رمزاً للوحدة، وتجديداً للولاء للقيادة والانتماء للوطن الغالي.

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