بلدية رأس الخيمة: مرحباً بـ«التخييم» شرط عدم مخالفة القوانين

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

دعت دائرة بلدية رأس الخيمة الأهالي ومحبي التخييم خلال فترة اعتدال الطقس وحلول فصل الشتاء إلى اختيار المواقع المناسبة لهم شرط عدم ارتكاب المخالفات والممارسات الخاطئة غير المسموح بها التي قد تؤثر في البيئة الطبيعية والحضارية.

ونفذت الدائرة حملة موسعة لإزالة العزب العشوائية المنتشرة في مختلف المواقع العامة من الإمارة تحديداً التي تشهد إقبالاً لافتاً من قبل الأهالي والمقيمين خلال فترة اعتدال الطقس لمنع إنشائها مرة أخرى بشكل يسمح باستغلال البعض للمساحات العامة، والأخرى المخصصة للمشاريع الحكومية.

وقال منذر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة،: إن دائرة البلدية تسعى إلى تنظيم مختلف القطاعات والمجالات التي تعنى بعملها للحفاظ علي البيئة لإمارة رأس الخيمة منها المتعلقة بمسألة تخييم الأهالي ومحبي المواقع السياحية الجاذبة خلال فترة الشتاء، وذلك مع انخفاض درجات الحرارة الملحوظ.

وذكر أن الدائرة تدعو محبي تلك المناطق والتخييم إلى الاستمتاع بالأجواء الساحرة الطبيعية التي تتمتع بها إمارة رأس الخيمة، منها البحرية والبرية والصحراوية مع الالتزام بالاشتراطات والقوانين المعمول بها وتجنب مخالفتها، ومن بينها الابتعاد عن وضع السياج الحديدي، وغيرها التي تحدد المواقع والعزب وأماكن الجلوس للأفراد والتجمعات الشبابية، وتجنب إنشاء المباني التي قد تحوي على الغرف ودورات المياه وغيرها من المرافق، والعمل على إزالة المرافق التي يتم وضعها مع التخييم بمجرد الانتهاء من ذلك، والمواد المستخدمة طوال فترة التخييم للحفاظ على البيئة الطبيعية والحضارية للإمارة.

وأشار إلى أنه وخلال الشهرين الماضيين بدأت الدائرة بتنفيذ حملة موسعة شملت مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة تضمنت التعرف على العزب العشوائية والعمل على إخطار أصحابها بضرورة إزالتها وقيام الدائرة بدورها في إزالة الأخرى التي لم تشهد تجاوباً من قبل أصحابها.

وأكد أن البلدية تسعى خلال الفترة المقبلة مع بدء الموسم الشتوي إلى التكثيف من الزيارات الميدانية الموجهة إلى مختلف المواقع السياحية كمواقع للتخييم، ورفع مستوى الوعي بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك بحسب اللوائح والقوانين.