«رجال في عهد زايد» تحتفي بكبار المواطنين

إيهاب الرفاعي (الظفرة)

اطلقت بلدية منطقة الظفرة، ممثلة في قطاع خدمات المدن وضواحيها في مدينة زايد مبادرة «رجال في عهد زايد» شملت كبار المواطنين في منطقة الظفرة، وذلك لتعريفهم بالخدمات والبرامج المقدمة لهم.

وحرصت بلدية الظفرة خلال اللقاء الذي جمع كبار المواطنين في حديقة مدينة زايد على التعريف بأهم الخدمات التي تقدمها للمجتمع المحلي والامتيازات التي يحظى بها كبار المواطنين وأصحاب الحالات الخاصة، والتعريف بكيفية الاستفادة منها عبر القنوات البلدية المختلفة.

وكانت بلدية منطقة الظفرة قد أطلقت عدة مبادرات تستهدف كبار المواطنين، منها مبادرة لنقل المواد الغذائية عبر سيارات خاصة تابعة لها لكبار المواطنين وأصحاب الهمم والأرامل وحملة بطاقة حماة الوطن لتسهيل الإجراءات وإسعادهم، وذلك في إطار سعي البلدية لترجمة التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، للتسهيل على كبار المواطنين وأصحاب الحالات الخاصة في الحصول على احتياجاتهم، وكذلك دعم السلع الغذائية للمواطنين بتوفير وتوزيع المواد الغذائية بأسعار منافسة ومدعومة على مدار العام، وذلك للمساهمة في تحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنين.

كما أطلقت البلدية، ممثلة في قطاع مدينة ليوا مبادرة أخرى لتوزيع النباتات البرية على كبار المواطنين وذلك للتوعية والتعريف بأهمية النباتات البرية والمحافظة عليها، ومن جانبهم، توجه كبار المواطنين بالشكر إلى القيادة الرشيدة على جهودها، ومواصلة السير على هذا النهج الذي اختطه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، مؤكدين أن هذه المبادرة الطيبة تعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بهم، وحرصها على توفير كافة التسهيلات والخدمات لهم، وأن مبادرة بلدية الظفرة تركت أثراً طيباً في نفوسهم، وأدخلت البهجة والسعادة عليهم.