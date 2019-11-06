175 مليون درهم إيرادات صندوق الزكاة

أبوظبي (وام)

بلغ إجمالي إيرادات صندوق الزكاة منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية الربع الثالث 175 مليوناً و35 ألفاً و179 درهماً، وفق أمين عام صندوق الزكاة عبدالله بن عقيدة المهيري.

وقال أمين عام صندوق الزكاة إن الصندوق حقق 87.5% من الإيرادات المستهدفة للعام 2019 وإنه يسير بخطوات متتابعة ومتوازنة وعلى أعلى مستوى من التخطيط، سعياً نحو الريادة والتميز، كل هذا نابع من خططه الاستراتيجية والتشغيلية، وثقة المزكين في الصندوق الذي انتهج مبدأ الشفافية مع زكواتهم، وذلك تطبيقاً لنظام الحوكمة المعتمدة في الحكومة الاتحادية، حيث يطلع الصندوق متعامليه على تقارير إيرادات الزكاة ومبالغ المصروفات التي يتم صرفها عبر مشاريع الصندوق المتعددة والمنبثقة من مصارف الزكاة الشرعية، وذلك من خلال وسائل الإعلام المتعددة بصورة دورية.

وأشار إلى أن الصندوق من خلال الخدمات وقنوات التحصيل وإتاحتها للجمهور، والاستفادة من التطور التقني، استطاع الوصول إلى أكبر شريحة من المزكين، وقدم لهم الخيارات المتنوعة، لأداء وحساب الزكاة، وهو ما توضحه الأرقام والبيانات الإحصائية، من خلال مختلف قنوات تحصيل الزكاة تصدرتها الإيرادات من خلال المزكين مباشرة في البنوك والتي بلغت 58 مليوناً و275 ألفاً و116 درهماً، ثم تلتها الإيرادات من خلال المزكين مباشر في الصندوق والتي بلغت 37 مليوناً و114 ألفاً و389 درهماً، ثم الإيرادات من خلال خدمات الموبايل «MOB»، والتي بلغت 38 مليوناً و381 ألفاً و692 درهماً.

وقال إن حصيلة إيرادات الصندوق ترجع إلى زيادة قنوات التحصيل التي وصلت إلى أكثر من 35 قناة تحصيل، وفرها صندوق الزكاة وساهمت بشكل كبير في جلب إيرادات أكثر، إذ تعتبر الخدمات الإلكترونية والذكية التي نقدمها من أهم موارد الصندوق الحيوية في تحصيل زكاة الأموال، ويدرك القائمون على الصندوق أن مواكبة التقنيات التكنولوجية الحديثة هي ضرورة حتمية في تحقيق أهدافه تحت شعار «رؤية عصرية لفريضة شرعية».