الامارات | محمد بن راشد يلتقي فريق الإمارات في بطولة العالم للروبوتات

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يلتقي فريق الإمارات في بطولة العالم للروبوتات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في قصر زعبيل، أمس، فريق دولة الإمارات الفائز بالميدالية الذهبية عن فئة أفضل تصميم هندسي للروبوت، في بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست غلوبال»، التي استضافتها دبي في الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر الماضي. وهنأ سموّه أعضاء الفريق الإماراتي على ما حققوه من إنجاز في البطولة العالمية، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والنجاح في تحصيلهم العلمي، وفي خدمة مستقبل دولة الإمارات.

ومثّل دولة الإمارات في بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست غلوبال» سبعة من طلاب المدارس الثانوية، هم: شوق سعيد الظنحاني وشيخة علي الصريدي من مدرسة «دبا الفجيرة للتعليم الثانوي»، وحمد سعيد وعبدالله جودت وعبدالرحمن عبدالله وغازي سالم ومحمد ياسر من مدرسة «راشد بن سعيد للتعليم الثانوي في حتا».