الامارات | «صحة أبوظبي» تسحب 6 أدوية غير مطابقة للمواصفات

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة أبوظبي» تسحب 6 أدوية غير مطابقة للمواصفات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي عن سحب ست تشغيلات دوائية من المنشآت الصحية والصيدليات العاملة في الإمارة، لعدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة، مشيرة إلى أن الأدوية المسحوبة تستخدم في علاج أمراض الحساسية، والحموضة، والتهاب الأنف والأذن والحنجرة، وعلاج عدوى الجهاز التنفسي، وخفض الكوليسترول، إضافة إلى علاج سرطان القولون.

وتفصيلاً، أصدرت الدائرة، الأسبوع الماضي، ثلاثة تعاميم طبية وجهتها إلى المنشآت الصحية والصيدليات، ومقدمي الرعاية الصحية، تضمنت قرارات بسحب تشغيلات من أدوية: اميدرامین، وموكسال بلس أقراص، وجلفاموكس كبسولات، وجلمنتين 2 إكس، وروزيوفاستاتين، إضافة إلى دواء اوكساليبلاتين، مشيرة إلى أن الثلاث تشغيلات دوائية الأولى، المصنعة من قبل شركة جلفار، ثبت عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة، وقد سحبت الشركة المصنعة تلك التشغيلات.

وأشارت الدائرة إلى سحب جميع التشغيلات من منتج جلمنتين 2 إكس، بناء على نتائج التحليل المخبري الصادر عن مختبر وزارة الصحة ووقاية المجتمع، التي تفيد بعدم تطابق التشغيلات لدراسات الثباتية المعتمدة للمنتج، فيما تم سحب منتج روزيوفاستاتين بعد أن أثبت التحليل المخبري الصادر من مختبر ضبط الجودة النوعية والأبحاث للمنتجات الطبية التابع للوزارة، أن نسبة المادة الفعالة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، فيما تم سحب منتج اوكساليبلاتين، بناء على قرار السحب الطوعي من الشركة المصنعة، بسبب احتمالية خطر وجود جزيئات زجاجية قد يصل طولها إلى 1.6 مم في التشغيلات المسحوبة.

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وأرسلت الدائرة تعاميم إلى الصيدليات كافة، والمنشآت الصحية، والضمان الصحي، والمهنيين الصحيين، بالأرقام المتسلسلة، كما دعت دائرة الصحة بأبوظبي الوكلاء المعتمدين لهذه الأدوية إلى اتخاذ الإجراءات الفورية لسحب جميع التشغيلات المذكورة، وتوقف مديري الصيدليات عن صرفها وإعادتها للمورد، والإبلاغ عن أي آثار جانبية ناجمة عن استخدام المنتجات المذكورة عبر برنامج اليقظة الدوائية.

ووفقاً لأطباء وصيادلة، فإن دواء اميدرامین (Amydramine paediatric syrup) يستخدم لعلاج الحساسية وتهيج الشعب الهوائية، ودواء موكسال بلس أقراص (Moxal plus chewable tablet) يستخدم كمضاد للحموضة وعلاج ارتجاع المريء، فيما يستخدم دواء جلفاموكس كبسولات (Julphamox 500 mg capsule) كمضاد للجراثيم لعلاج التهاب الأنف والأذن والحنجرة.

وأشاروا إلى أن جلمنتين 2 إكس (Julmentin 2X Tablet) يعد مضاد للبكتريا لعلاج عدوى الجهاز التنفسي، ودواء روزيوفاستاتين (Rosuvastatin calaium) يساعد على خفض إنتاج الكوليسترول في الكبد، فيما يستخدم دواء اوكساليبلاتين (Eloxatin 50mg/‏‏‏‏10ml Oxaliplatin) لعلاج المرضى المصابين بسرطان القولون من الدرجة الثالثة، بعد القيام بعملية لإزالة الورم السرطاني، أو لمرضى سرطان الأمعاء المستقيم في مراحله المتقدمة.

• «الدائرة أرسلت تعاميم إلى الصيدليات، والمنشآت الصحية والضمان الصحي والمهنيين الصحيين بالأرقام المتسلسلة».