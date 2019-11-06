الامارات | محمد بن راشد يهنئ «دبي لتنمية الاستثمار» برئاسة «وايبا»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، على فوز الإمارات ممثلة بمدينة دبي برئاسة الجمعية الدولية لهيئات الاستثمار «وايبا» للعامين 2019 - 2021. وقال سموّه عقب اطّلاعه من المدير التنفيذي للمؤسسة، فهد القرقاوي، على نتائج الانتخابات التي جرت في العاصمة البولندية «وارسو»، أوائل شهر أكتوبر الماضي، وفوز دبي بالرئاسة كأول مدينة عالمية تفوز بهذا المنصب: «إننا فخورون بإنجازات مؤسساتنا الوطنية، وجهود شباب الوطن الذين نعوّل عليهم للمضي قدماً في إعلاء شأن دولتنا العزيزة في المحافل والمنظمات الاقليمية والدولية»، معتبراً سموّه فوز دبي برئاسة الجمعية الدولية لهيئات الاستثمار من بين 147 دولة عضواً في الجمعية، تأكيداً على مكانة الإمارات في الأوساط الدولية، وفي مختلف المجالات، ويعكس هذا الفوز مدى الثقة الكبيرة التي تحظى بها بلادنا في مجتمع المال والأعمال والمستثمرين العالميين». 147 دولة عضواً في الجمعية الدولية لهيئات الاستثمار. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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