الامارات | «اقتصادية عجمان» تضبط أحباراً مقلّدة بـ 3 ملايين درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية عجمان» تضبط أحباراً مقلّدة بـ 3 ملايين درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان 17 ألفاً و608 قطع مقلدة من الأحبار الخاصة بطابعات الحاسب الآلي، بقيمة ثلاثة ملايين و28 ألف درهم، واتخذت الإجراءات القانونية بحق المنشأة المخالفة، وذلك انطلاقاً من دورها في رقابة الأسواق بما يضمن حماية العلامات التجارية وحقوق المستهلكين.

وقال مدير قسم مكافحة الغش التجاري، حسن علي الشحي «ضبطنا الأحبار المقلدة بناءً على شكوى وردتنا من إحدى العلامات التجارية، حيث تتيح الدائرة لأصحاب العلامات التجارية إمكانية تقديم شكوى عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للدائرة، وذلك عند رصد أي منشأة تقوم بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية من خلال إنتاج بضائع مقلدة، حيث تسهم هذه الخدمة الذكية في تسهيل إجراء الشكوى، وتأتي هذه الضبطية استمراراً لجهود الدائرة في حماية حقوق العلامات التجارية والمستهلكين».