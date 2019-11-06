الامارات | الإبعاد لمعالج فيزيائي تحرش بمريضة

شكرا لقرائتكم خبر عن الإبعاد لمعالج فيزيائي تحرش بمريضة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الاستئناف في دبي، بإيقاف عقوبة الحبس ثلاثة أشهر والاكتفاء بالإبعاد لمعالج فيزيائي آسيوي يبلغ من العمر 38 عاماً، هتك عرض مريضة كندية (45 عاماً) تتلقى العلاج الطبيعي داخل المركز الذي يعمل فيه.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المجني عليها كانت تتلقى العلاج، وفوجئت بالمتهم يتحسس صدرها وحاول تقبيلها، ما أصابها بصدمة بالغة، فأبلغت الشرطة التي أحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسه ثلاثة أشهر والإبعاد. وقالت المجني عليها إن الواقعة حدثت في شهر مايو الماضي حين توجهت لتلقي جلسة علاج طبيعي، وأثناء قيام المعالج بعمله، مد يده تحت ملابسها وتحسس جسدها فنهرته وأخبرته بعدم الاقتراب من هذه المنطقة، لكنه عاود فعلته بعد دقائق واقترب منها وحاول تقبيلها، فدفعته بعيداً عنها وتركت المركز في حالة صدمة.

وأضافت أنها أرسلت إليه رسالة نصية تستنكر تصرفه وتسأله عن سبب قيامه بذلك، فردّ عليها بأنه لم يستطع مقاومة جمالها، فأبلغت مركز شرطة بر دبي عن الواقعة وتم القبض عليه.