بلدية أبوظبي في «السلامة المهنية»

أبوظبي (الاتحاد) شاركت بلدية مدينة أبوظبي في أسبوع الصحة والسلامة والبيئة المهنية لموانئ أبوظبي ضمن الحملة التوعوية لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال تحت شعار (معاً لمستقبل مشرق)، بهدف توعية المختصين في إدارة المواقع الإنشائية والجمهور والطلاب بشأن البيئة والصحة والسلامة والتعريف بدورها في مراقبة الالتزام بمتطلبات السلامة.

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