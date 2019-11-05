1.7 مليون برميل الإنتاج اليومي من «مربان أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد المجلس الأعلى للبترول، أمس، إطلاق آلية تسعير جديدة لـ«مربان»، خام النفط القياسي الذي تستخدمه أدنوك لبيع إنتاجها من النفط الخام من الحقول البرية.

ويرتبط اسم «مربان» بتاريخ إنتاج النفط في الإمارات بشكل وثيق، إذ تم اكتشاف النفط في حقل باب المعروف بإنتاج خام مربان عام 1958، وبحلول عام 1961 تم الانتهاء من حفر 7 آبار ليبدأ بعدها إنتاج وتصدير 4 آلاف برميل من النفط يومياً، وخلال الأعوام الخمسين الماضية، ارتفع إنتاج خام مربان بشكل كبير ليصل إلى نحو 1.7 مليون برميل يومياً، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم مع تواصل استراتيجية أدنوك للنمو في مجال الاستكشاف والتطوير.

ويعتبر «مربان» من أفضل خامات النفط على مستوى العالم، بفضل خصائصه الكيميائية الفريدة ومستويات إنتاجه الثابتة والمستقرة، لذا يتم استخدامه في مصافي التكرير في جميع أنحاء العالم وتصديره إلى جميع البلدان الآسيوية تقريباً، ليساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي الهائل في آسيا.. اليوم، يشكل خام «مربان» أكثر من 50% من إنتاج الإمارات من النفط، وسوف يبقى عاملاً مُحفزاً للنمو في أبوظبي ودولة الإمارات لعقود قادمة.

ووفقاً لنظام التسعير الآجل الجديد، سيتم تغيير الآلية الحالية لخام «مربان» التي تعتمد على سعر البيع الرسمي بأثر رجعي، وتطبيق الآلية الجديدة التي تقوم على عقود آجلة يتم تداولها في بورصة مستقلة. وستسهم هذه الآلية في تمكين عملاء أدنوك من إدارة مشترياتهم من خام «مربان» بشكل أفضل.

وستعزز آلية التسعير الجديدة تنافسية وجاذبية «مربان» في الأسواق العالمية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مورداً عالمياً موثوقاً للطاقة لعقود قادمة، كما ستساهم هذه الخطوة في النقلة النوعية التي تنفذها أدنوك بهدف تطوير وتحديث أعمالها، والتحول إلى شركة طاقة متكاملة تركز على الذهنية التجارية وتلبية احتياجات عملائها.