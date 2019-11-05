هزاع بن زايد: إعلان محمد بن زايد عن اكتشافات في النفط والغاز إنجاز جديد

أبوظبي (الاتحاد) قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: «إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للبترول عن اكتشافات جديدة في احتياطيات النفط والغاز، بجانب إطلاق آلية تسعير جديدة لخام «مربان» أبوظبي، يسهمان في دفع مسيرة التنمية، وتوفير قيمة مستدامة للاقتصاد الإماراتي».

وأضاف سموه، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،«هذه الاكتشافات تعد إنجازات جديدة تبعث على الفخر والاعتزاز».

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