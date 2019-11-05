برعاية محمد بن راشد.. وزارة الدفاع تنظم مؤتمر «القادة لحروب القرن الـ 21» غداً

أبوظبي (وام) تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تنظم وزارة الدفاع «مؤتمر القادة لحروب القرن الواحد والعشرين» يومي 6 و7 نوفمبر الجاري في أبوظبي تحت عنوان «كسب الحرب الرقمية».

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