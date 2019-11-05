الامارات | "الصحة" تتخذ إجراءات قانونية تجاه المركز صاحب إعلان تجميل الرجال

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تتخذ إجراءات قانونية تجاه المركز صاحب إعلان تجميل الرجال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مركز التجميل، صاحب الفيديو الإعلاني الذي أثار الرأي العام في الدولة أخيراً.

وأوضحت الوزارة لـ " الإمارات اليوم " أنها تتعامل مع الإعلانات الصحية استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007، بشأن نظام الاعلانات الصحية، والذي يلزم كل جهة ترغب في الإعلان عن أي خدمة صحية تقدمها داخل الدولة بضرورة الحصول على موافقة الوزارة،كشرط أساسي لظهور هذا الإعلان إلى الجمهور .

وأكدت الوزارة وجود طاقم يعمل على مدار الـ 24 ساعة، في كافة الإمارات، بالتنسيق مع الهيئات الصحية المحلية، مهمته التدقيق ومراقبة هذا النوع من الإعلانات، واتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فوري في حال اكتشاف وثبوت أي مخالفة تخص الإعلانات الصحية.



وكان قد أثار مقطع فيديو إعلاني يروج لإجراء عمليات التجميل بين الرجال، استياء كبيرا بين رواد مواقع وسائل الاجتماعي، الذين انتقدوا مروجي مثل هذه الإعلانات داخل الدولة، ولا سيما أن الإعلان اظهر صبيا بطريقة غير لائقة داخل مركز تجميل بما يخالف قيم وتقاليدالمجتمع الإماراتي.

Advertisements



وأكدت الوزارة أنها قامت باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، والتي لم تفصح عنها للصحيفة، تجاه المركز .



ولاقى المقطع الإعلاني الذي نشرته إحدى عيادات التجميل في الدولة، ردود فعل غاضبة، من قبل كافة فئات المجتمع، مطالبين الجهات المعنيةبتطبيق أقصى العقوبات تجاه المسؤولين عنه، واعتبروه منافياً لقيم وعادات المجتمع الإماراتي.



وفي الوقت الذي اعتذرت فيه الطبيبة المسؤولة عن الإعلان، أكد مغردون أن الاعتذار في مثل هذه المخالفات غير كاف، حيث لا يتناسب معحجم المخالفة، مؤكدين على ضرورة المحاسبة القانونية بتهمة الإساءة لعادات وتقاليد المجتمع.