محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يبحثان علاقات البلدين

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى في الديوان الملكي بالرياض، العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على المستويات كافة، إضافة إلى تطورات ملف اليمن والسبل الكفيلة بمساعدة الشعب اليمني الشقيق لتحقيق تطلعاته المشروعة في التنمية والسلام.

كما استعرض سموهما المستجدات في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عمق العلاقات الإماراتية-السعودية التي تستند إلى قاعدة صلبة من التفاهم والثقة والاحترام المتبادل والمصير المشترك، مثمناً دور المملكة العربية السعودية في تعزيز الاستقرار في المنطقة خلال هذه الظروف الاستثنائية المهمة التي تشهدها.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي علي سعيد مطر النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من المسؤولين.