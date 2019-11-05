"الأرصاد": الإعصار "مها" يتحرك باتجاه شمال شرق دون تأثير على الإمارات

أكد المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، عدم وجود أي تأثير متوقع للإعصار المداري "مها" على الإمارات.

وأوضح المركز، في بيان، أن الإعصار حاليا من الدرجة الأولى في شرق بحر العرب، عند خط عرض 19.8 شمالاً وخط طول 63.9 شرقاً.

وتقدر سرعة الرياح حول مركزه بحوالي 140 - 150 كم/س.

وتوقع المركز أن يتحرك الإعصار المداري باتجاه شمال شرق، ويضعف تدريجياً ليصل إلى عاصفة مدارية ليلاً، ثم منخفض مداري يوم الخميس.

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