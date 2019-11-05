بطاقة امتياز طبية للجالية اليمنية بالإمارات



منحت مجموعة أنجلو أربيان للرعاية الصحية بالامارات. بطاقة امتيازات للجالية اليمنية طبقا لما جاء في نص الاتفاقية التي وقعت بين الجانبين يوم الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ ويحق لكل اليمنين الحصول على بطاقة امتياز مجاناً شرط تقديم الطلب مع الهوية الإماراتية .

وقع الاتفاقية كل من سعادة محمد صالح القطيش ، القنصل اليمني العام في الدولة ، و محمد علي العمري الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة أنجلو إربيان للرعاية الصحية وبحضور رشاد أحمد عبدالله مساعد القنصل العام وشفيق عجور مدير التشغيل والدكتورة اروى الحرازي اخصائية الجراحة العامة .

وتنص الاتفاقية على التنسيق بين الجانبين والتعاون في سبيل تحقيق العلاج الأمثل لأفراد الجالية اليمنية سواء في العيادات الخارجية أو الإقامة في مستشفى أمينة .

وياتي توقيع الاتفاقية في إطار تقديم خدمات طبية متقدمة باسعار وخصومات حصرية لابناء الجالية اليمنية والذين لا يتمتعون بتامين طبي حيث ان

الاتفاقية تضمن خدمات طبية بأسعار ميسرة

و أكد محمد علي العمري الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة انجلو اربيان للرعاية الصحية ان التعاون بين الجانبين يضمن لليمنيين خدمة صحية مناسبة وبالسرعة الممكنة طبقا لما تتطلبه حالاتهم الصحية و قال إن المستشفى تقوم بالحفاظ على أعلى مستوى من الخدمات الطبية المقدمة للمرضى تحت اشراف كادر طبي متميز وتقنيات عالية المستوى

وتقدم سعادة محمد صالح القطيش، القنصل اليمني العام في الدولة بخالص الشكر والامتنان لمستشفى أمينة وكل العاملين بها مؤكدا أن الاتفاقية تضمن خدمة طبية يسيرة لليمنين مثمنا ما استحدثته المستشفى من آلية جديدة لإحالة ونقل المرضى بطريقة آمنة من وإلى فروع المجموعة، بما يرسخ العناية بتطوير الرعاية الصحية وتحسين الخدمات