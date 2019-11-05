الامارات | محمد بن راشد: تحية لكل من يسهل حياة الناس في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: تحية لكل من يسهل حياة الناس في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على التطور المستمر الذي تحرص عليه شرطة دبي سعياً لرفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «اطلقت اليوم أول مركز خدمات حكومي ذكي بالكامل.. يقدم 27 خدمة للجمهور 24 ساعة في اليوم.. بسبع لغات.. وبدون أي تدخل بشري.. تحية لشرطة دبي.. وتحية لكل من يسهل حياة الناس ويجعل تعاملاتهم أكثر راحة في دولة الإمارات».