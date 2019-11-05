منصور بن زايد يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بطاجيكستان

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اليوم الثلاثاء، بقصر الوطن، معالي دولت علي سعيد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بجمهورية طاجيكستان والوفد المرافق له.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والثقافة والسياحة والطاقة وغيرها من مجالات التعاون بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

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حضر اللقاء معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي فارس محمد المزروعي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة، وسعادة راشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، وسعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق ابوظبي للتنمية، وسعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة غير المقيم لدى طاجيكستان.