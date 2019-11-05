%29 انخفاض معدل المعاناة من مضاعفات ما بعد العمليات

إبراهيم سليم (أبوظبي)

ثمن خبراء في قطاع الرعاية الصحية خلال مشاركتهم في قمة أبوظبي للرعاية الصحية، جودة الخدمات المقدمة في إمارة أبوظبي، والتي تأتي في مقدمة أولويات الرعاية الصحية، ونموذجاً ينبغي اتباعه في مجال جودة الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال فعاليات قمة أبوظبي لجودة الرعاية الصحية 2019 الذي تنظمه دائرة الصحة أبوظبي، وانطلقت فعالياته أمس بمشاركة أكثر من 400 من الخبراء والمختصين بجودة الرعاية الصحية على مستوى العالم، وحضر الافتتاح محمد حمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي، وعدد من المسؤولين.

وكشفت دائرة الصحة عن تحسن ملحوظ في مؤشرات جودة الرعاية الصحية خلال الـ 5 سنوات الماضية، منذ إطلاق برنامج مؤشر أبوظبي للرعاية الصحية في 2014، حيث أظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً في عدد من مؤشرات جودة الرعاية الصحية، من حيث المخرجات السريرية وأوقات الانتظار ومعدلات رضا المرضى، ومن حيث إعادة دخول المريض للمستشفى انخفض المعدل للذين يراجعون المستشفيات بعد إجراء عمليات استئصال الزائدة الدودية في 2017 من 1.29%، إلى 0.92% عام 2018.

وفيما يتعلق بتوفير خدمات الرعاية الأولية، يمكن الحصول على موعد مع الطبيب، فإن 99% من المراجعين يحصلون على مواعيد في الوقت المناسب، وانخفض معدل معاناة المرضى من مضاعفات ما بعد إجراء العمليات انخفض بمعدل 29%، وحالات السكتات القلبية خارج غرف العناية المركزة انخفض بمعدل 38%، وانخفضت تداعيات العمليات إجمالاً بمعدل 55% مقارنة بالوضع في عام 2017.

وشهد اليوم الأول للقمة انعقاد مجموعة من الجلسات النقاشية والكلمات وورش العمل التي تم تنظيمها بالتعاون مع معهد تطوير الرعاية الصحية (IHI) وركزت على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وإحداث نقلة نوعية في تقديم الرعاية الصحية، وناقشت أساسيات تحسين الجودة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة لضمان جودة الرعاية الصحية.

وقالت الدكتورة أسماء المناعي، مدير دائرة جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة أبوظبي: «إن ما نشهده اليوم في أبوظبي هو نتاج رحلة طويلة وتحقيق إنجازات وتحديات وعلامات فارقة، جعلتها قادرة على الإسهام في قيادة الجهود العالمية في تعزيز جودة الرعاية الصحية، وباستضافتها القمة، تعتز أبوظبي باستقبال وفود ومشاركين من مختلف أنحاء العالم، قدموا إليها لبحث حاضر ومستقبل جودة الرعاية الصحية، واستعراض السبل المتاحة لتعزيز سلامة ورفاه المرضى في أبوظبي والعالم».