أبرز 10 نصائح لسلامة المرضى في المراكز الطبية

يشرح الدكتور سمير الشريح أن سلامة المرضى مهمةً محورية للجمعية الأميركية لإجازة مرافق الجراحة الإسعافية" (AAAASF)، وكذلك أولوية للمركز الطبي الخاص بك.. وانطلاقاً من ذلك، قامت الجمعية بإعداد هذه اللائحة بأبرز النصائح التي يمكن أن تساهم في توفير أعلى مستوى لسلامة المرضى داخل منشأتك الصحية:

1- ملء استمارة البروتوكول المكتوب عن خطر الجلطات الدموية الوريدية عند أيّ عمل جراحيّ، وحفظ التقييم الكامل في السجل الطبي الخاص بكل مريض، ووضع نسخة من هذا البروتوكول وأدوات التقييم ضمن أرشيف المنشأة، بحيث يمكن العودة إليه عند الحاجة.

2- التأكد من قيام كل طبيب جرّاح، أو طبيب أسنان، بمراجعة احتمالات تعرّض المريض لأيّ مخاطر للتخدير، وتدوين ذلك في السجل الطبي الخاص بالمريض المقرر إجراء عملية جراحية له.

3- التثبّت من تضمّن السجل الطبي للمريض إقراراً منه بأنه جرت مراجعة وثيقة حقوقه وفهمها جيداً، من قِبله أو من قِبل ممثله القانوني.

4- التأكد من استخدام أجهزة الضغط المتسلسل عند إجراء عمليات جراحية تستغرق ساعة أو أكثر، ما عدا تلك التي تتم تحت تخديرٍ موضعي.

5- التحقق من وجود جهاز تنشيط القلب أو الوحدة الآلية لوقف اضطرابات القلب، والتأكد بانتظام من أنها تعمل بصورةٍ سليمة، مرة كل أسبوع وكذلك في كل يوم يشهد إجراءً جراحياً، مع حفظ نتائج الكشف في ملف خاص لمدة 3 سنوات على الأقل.

6- التأكد من أنّ منطقة تجهيز وجمع الأدوات (منطقة المرافق النظيفة) معزولة بجدران، أو أنها بعيدة بما يكفي عن مساحة تنظيف الأدوات (منطقة المرافق القذرة). أو اعتماد تنظيف وتعقيم منطقة المرافق القذرة، قبل تجهيز وجمع الأدوات التي تحتاج إلى تعقيم.

7- التحقق المتواصل من وجود ما لا يقل عن 12 قارورة من مادة "دانترولين" الخاصة بترخية العضلات، ومن تخزينها بالشكل السليم في المنشأة، في حال وجود معدات لنقلها.

8- قيام الطبيب المختص بمراجعة مسار عملية التخدير، للتأكد من أنها تستند إلى الفحص الطبي الذي أجري للمريض، وتقييم أي حالة جسدية قد تؤثر على القرارات ذات الصلة بإدارة المخاطر المعتمدة قبل الجراحة.

9- إذا كنت تستخدم جهاز التعقيم بالغاز، عليك التأكد من خضوع معاونيك لكشف التعرض لأكسيد الإيثيلين.

10- التحقق من الاستمارة التي تشمل موافقة المريض على مسار التخدير أو اعتماد المهدئات تحت إشراف الجرّاح أو طبيب الأسنان أو طبيب التخدير، قبل إجراء أيّ عملية جراحية.

دكتور سمير الشريح، أخصائي جراحة تجميلية

في مايو 2019 أصدرت هيئة الصحة في دبي تعميماً يُلزم مختلف مراكز جراحة اليوم الواحد بالحصول على إجازة اعتماد دولية، وفي الوقت ذاته جرت تسمية "الجمعية الأميركية لإجازة مرافق الجراحة الإسعافية" (AAAASF) كمرجعٍ معتمد في هذا الخصوص.

تأسست "الجمعية الأميركية لإجازة مرافق الجراحة الإسعافية" في العام 1980، بهدف توحيد معايير جودة الرعاية الصحية وتحسينها في مرافق العيادات الخارجية. وهي تقوم باعتماد الآلاف من المنشآت على مستوى العالم، ما يجعلها إحدى أكبر منظمات الاعتماد التي لا تبتغي الربح. يقر الأطباء والعياديون والمشرعون الصحيون وناظمو قطاع الرعاية الصحية والمرضى أن "الجمعية الأميركية لإجازة مرافق الجراحة الإسعافية" هي التي تضع "المعيار الذهبي للاعتماد".