انطلاق المعرض الدولي ومؤتمر الاستثمار «بيزنكس 2019» بالقاهرة غدا



تفتتح غدًا (الخميس ) د. سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي في مصر الدورة الثانية من المعرض الدولي ومؤتمر الاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2019» تحت رعاية مجلس الوزراء ووزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والإسكان بقاعة مؤتمرات «المنارة» .

يشارك في هذا المعرض والمؤتمر العديد من الدول الخليجية والعربية من بينها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين ولبنان والمغرب .

قال جورج ميتري الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة لـ«بيزنكس»، إن اليوم الأول سوف يشهد افتتاح المعرض بحضور د. سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، د. نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإعلامي محمد ناقد الرئيس التنفيذي للمعرض و مروان الشايب مدير مؤتمر بي توكس و عبير بن جوليح الشريك السعودي لمعرض بيزنكس و د. أحمد آل سودين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية و بسام وعظ الدين عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الفعاليات والمعارض الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة .

وأضاف «ميتري» أن اليوم الأول سوف يشهد جلسة نقاشية للحديث عن فرص ريادة الأعمال بين مصر وإفريقيا، يشارك فيها عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال من دول مختلفة ,

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من جانبه أوضح الإعلامي محمد ناقد الرئيس التنفيذي للمعرض أن اليوم الأول سيتناول موضوع قطاع صناعة التأمين يتحدث فيها خبراء ومسئولون من كبرى شركات التأمين العربية والاقليمية ،

يعقبها جلسة نقاشية عن دور المسؤولية المجتمعية للشركات في التنمية، يتناول فيها المتحدثون تجارب الهيئات والمؤسسات التي يمثلونها في المسئولية الاجتماعية وأثرها على أفراد المجتمع .

وأضاف أن التجارة الخارجية والتصدير تتصدر موضوع جلسة نقاشية مع رؤساء ونواب المجالس التصديرية، ثم جلسة خاصة عن البورصة المصرية، يتحدث فيها د. محمد فريد رئيس البورصة المصرية .

وأشار «ناقد» إلى أنه عقب ذلك تستعرض الجلسات معايير نجاح العمل في المستقبل، يتحدث خلالها أحمد راسخ مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة جاتجد، ويختتم اليوم الأول بمسابقة لرواد الأعمال مع 5 متسابقين .