الامارات | منح للطلبة المواطنين والعرب من "التربية" للدراسة في جامعة خليفة

شكرا لقرائتكم خبر عن منح للطلبة المواطنين والعرب من "التربية" للدراسة في جامعة خليفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خصصت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، منحاً دراسية كاملة، ضمن مشروع "معلم المستقبل" في تخصصات «الرياضيات والكيمياء والفيزياء».

وتشترط الوزارة في الطلبة العرب المتقدمين للحصول على منحة "معلم المستقبل"، أن يكونوا مقيمين داخل دولة الإمارات في آخر ثلاث سنوات، وأن يكونوا حاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من إحدى المدارس المعتمدة داخل الدولة، بشرط ألا يتجاوز سنة على تخرجه من "الثانوية العامة"، وأن يكون حاصلاً على معدل 90% فأكثر في "الثانوية العامة".

كما يُشترط في المتقدم أن يكون حاصلاً على درجة (5) في امتحان IELTS، وعلى 1100 في امتحان EmSAT للغة الإنجليزية أو ما يعادلها، وأن يكون متفرغاً للدراسة بدوام كامل، وألا يزيد عمره على 20 عاماً، وأن يرغب في دراسة أحد ثلاث تخصصات هي الرياضيات والفيزياء والكيمياء.

وذكرت الوزارة عدة مميزات لمنحة "معلم المستقبل"، هي توفير دعم أكاديمي للطلبة للحصول على الدرجة العلمية ليكونوا معلمي المستقبل داخل الدولة، وتوفير خبرة مهنية عالية الجودة لمعلمي المستقبل، وإتاحة فرص عمل في مدارس الوزارة بعد التخرج في مهنة التعليم، وإتمام التدريب المطلوب، وتوفير السكن والمواصلات مجاناً للذكور فقط.

ودعت الوزارة، من خلال موقعها الإلكتروني، الراغبين إلى التسجيل في المنحة من خلال زيارة الموقع التالي: www.kuslar.ae، مشيرة إلى أن جامعة خليفة تتولى مسؤولية تطبيق عملية التقدم والاختيار بشكل مستقل لضمان تحقيق المرشحين لمعايير التأهل.