الامارات | محمد بن راشد يلتقي فريق الإمارات في بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، في قصر زعبيل ظهر اليوم، فريق دولة الإمارات الفائز بالميدالية الذهبية عن فئة أفضل تصميم هندسي للروبوت، في بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي "فيرست جلوبال"، التي استضافتها دبي في الفترة من 24 - 27 أكتوبر الماضي.

وهنأ سموه أعضاء الفريق الإماراتي على ما حققوه من إنجاز في البطولة العالمية، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والنجاح في تحصيلهم العلمي وفي خدمة مستقبل دولة الإمارات.

حضر اللقاء معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الإصطناعي.

ومثل دولة الإمارات في بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي "فيرست جلوبال" سبعة من طلاب المدارس الثانوية، هم كل من: شوق سعيد الظنحاني وشيخة علي الصريدي من مدرسة دبا الفجيرة للتعليم الثانوي، وحمد سعيد وعبد الله جودت وعبد الرحمن عبد الله وغازي سالم ومحمد ياسر من مدرسة راشد بن سعيد للتعليم الثانوي في حتا. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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