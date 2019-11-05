الامارات | فيديو.. صقر يسافر بـ«جواز إماراتي» يثير جدلاً على «تويتر»

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. صقر يسافر بـ«جواز إماراتي» يثير جدلاً على «تويتر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار مقطع فيديو انتشر أخيراً على «تويتر» جدلاً واسعاً بين المتابعين، ويظهر فيه مواطن ينهي إجراءات سفره بمطار أبوظبي، بصحبة «صقر»، وقال خلال الفيديو إن الصقر يحمل جواز سفر رسمياً، وله مقعد محجوز على متن الطائرة.

وتضمن الفيديو حواراً بين المواطن (صاحب الصقر) وأحد العاملين بالمطار، الذي بادر بالسؤال عن أسباب حمله للصقر أثناء إنهاء إجراءات سفره، فأجابه بأن الصقر سيرافقه خلال الرحلة على مقعد خاص، وأنه يحمل جواز سفر ولديه كل الوثائق الثبوتية والصحية التي تتيح له السفر، مؤكداً أنه يسافر بالصقر للاشتراك في إحدى المسابقات العالمية للصقور في المغرب.

وبمجرد بث هذا المقطع المصور، تباينت تعليقات المتابعين ما بين مستغرب للمشهد ومعارض ومؤيد لسفر الحيوانات بصحبة الركاب على متن الطائرات، أنهاها أحد المتابعين بالقول: «عادي جداً أن تسافر الحيوانات و الطيور مع أصحابها، طالما تحمل جواز سفر رسمياً من الدولة وفيه كل البيانات، وأنا عندي كلب له جواز سفر، و شهادة إثبات نسب (السلالة) وشهادة صحية بالتطعيمات التي حصل عليها».