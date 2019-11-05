كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 10 وظائف جديدة في الإمارات برواتب تصل إلى 30 ألف درهم

نشرت Dubaicareers.ae فرص عمل حكومية على موقعها على شبكة الإنترنت، مع تقديم العديد من الوظائف رواتب شهرية تصل إلى 30.000 درهم.

وفيما يلي مجموعة من هذه الوظائف، بحسب صحيفة غلف نيوز:

إداري

فئة الوظيفة: الإدارة

صاحب العمل: هيئة الصحة بدبي

المستوى التعليمي: ماجستير

الجنسية المطلوبة: جميع الجنسيات

الراتب الشهري: غير محدد

الجدول الزمني: دوام كامل.

أخصائي أمن تكنولوجيا المعلومات

فئة الوظيفة: أمن المعلومات

صاحب العمل: هيئة الطرق والنقل

المستوى التعليمي: بكالوريوس

الجنسية المطلوبة: جميع الجنسيات

الراتب الشهري: 20.001-30000 درهم

الجدول الزمني: دوام كامل.

رئيس قسم إدارة البيانات الصحية

فئة الوظيفة: الإدارة

صاحب العمل: هيئة الصحة بدبي

المستوى التعليمي: بكالوريوس

الجنسية المطلوبة: جميع الجنسيات

الراتب الشهري: غير محدد

الجدول الزمني: دوام كامل.

مصمم غرافيك

فئة الوظيفة: التسويق والترويج والأحداث

صاحب العمل: ثقافة دبي

المستوى التعليمي: بكالوريوس

الجنسية المطلوبة: دولة الإمارات

الراتب الشهري: غير محدد

الجدول الزمني: دوام كامل.

الموارد البشرية

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فئة الوظيفة: الموارد البشرية

صاحب العمل: قسم الشؤون الإسلامية والأنشطة الخيرية

المستوى التعليمي: بكالوريوس

الجنسية المطلوبة: دولة الإمارات

الراتب الشهري: 10.001-20.000 درهم

الجدول الزمني: دوام كامل.

أخصائي الموارد البشرية

فئة الوظيفة: الموارد البشرية (الموارد البشرية)

صاحب العمل: حكومة دبي الذكية

المستوى التعليمي: بكالوريوس

الجنسية المطلوبة: دولة الإمارات

الراتب الشهري: 20.001-30000 درهم

الجدول الزمني: دوام كامل.

مدير تنفيذي للمشتريات

فئة الوظيفة: التخطيط الاستراتيجي

صاحب العمل: قسم الشؤون الإسلامية والأنشطة الخيرية

المستوى التعليمي: بكالوريوس

الجنسية المطلوبة: دولة الإمارات

الراتب الشهري: 10.001-20.000 درهم

الجدول الزمني: دوام كامل.

مهندس كهرباء

نوع الوظيفة: هندسة كهربائية

صاحب العمل: بلدية دبي

المستوى التعليمي: بكالوريوس

الجنسية المطلوبة: دولة الإمارات

الراتب الشهري: 20.001-30000 درهم

الجدول الزمني: دوام كامل.

الملكية التنفيذية والمستودعات

فئة الوظيفة: وظائف أخرى

صاحب العمل: قسم الشؤون الإسلامية والأنشطة الخيرية

المستوى التعليمي: بكالوريوس

الجنسية المطلوبة: دولة الإمارات

الراتب الشهري: 10.001-20.000 درهم

الجدول الزمني: دوام كامل.

مطور الأعمال التنفيذية

فئة الوظيفة: التطوير التنظيمي

صاحب العمل: مؤسسة الاتصالات المهنية

المستوى التعليمي: بكالوريوس

الجنسية المطلوبة: دولة الإمارات

الراتب الشهري: 10.001-20.000 درهم

الجدول الزمني: دوام كامل.

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