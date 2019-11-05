كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف ستجذب دبي 25 مليون زائر إلى معرض إكسبو 2020؟

يسير طموح Expo 2020 في دبي لاستقطاب 25 مليون زيارة عبر بواباتها على المسار الصحيح بعد اشتراك أكثر من 1000 من موزعي التذاكر المعتمدين (ATR) في الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

وتلعب الشبكة العالمية، التي تضم وكلاء السفر عبر الإنترنت، وموظفي الرحلات، والمجموعات الفندقية وشركات الطيران دوراً هاماً لتحقيق Expo 2020 هدفها المتمثل في الترحيب بـ 70 في المائة من الزوار من خارج دولة الإمارات وجعل المعرض التالي هو الأكثر عالمية في تاريخه الممتد على 168 عام.

وقال منظمو معرض إكسبو 2020 إنهم يسهلون إنشاء حزم سفر ذات قيمة مضافة للزوار الدوليين لتجربة هذا الحدث الضخم.

وقال سانجيف خوسلا، المدير التجاري لشركة Expo 2020 Dubai “شبكة ATR الشاملة لـ Expo 2020 تتفوق على أي معرض عالمي سابق في هذه المرحلة من الاستعدادات للحدث. وتعد صناعة السفر العالمية هي القناة الرئيسية التي ستقود الزيارات الدولية، ومع بدايتنا القوية، نسير على الطريق الصحيح لجذب أكبر جمهور دولي على الإطلاق إلى World Expo”.

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وأضاف خوسلا أن معرض إكسبو 2020 قام بتنشيط شبكات الموزعين في الأسواق المستهدفة بناءً على كيفية حجز الزوار المحتملين في تلك الدول التذاكر في مراحل مختلفة من عملية التخطيط للرحلات.

وتبلغ تكلفة تذكرة 120 درهم (33 دولار). وسعر تذكرة السفر لمدة ثلاثة أيام، صالحة لمدة أسبوعين بعد الاستخدام الأول 260 درهم. وسيقدم معرض إكسبو 2020 أيضًا مجموعة من التخفيضات للطلاب، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، وكبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق، وكذلك الأشخاص من ذوي الهمم ومساعديهم.

وستمنح التذاكر حامليها حق الوصول إلى تجربة لمرة واحدة في العمر، بما في ذلك 60 عرضًا مباشرًا يوميًا، وتقنيات تشكيل المستقبل، وعروض لفنانين مشهورين عالميًا، ومسيرات يومية واحتفالات خاصة، وأكثر من 200 منفذ لتناول الطعام والشراب تقدم مجموعة من المأكولات، فضلاً عن فرصة لزيارة 192 جناح، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.