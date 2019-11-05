الامارات | شرطة عجمان تضبط عربياً يحتال بالأموال المزيفة عبر "فيس بوك"

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تضبط عربياً يحتال بالأموال المزيفة عبر "فيس بوك" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة عجمان من ضبط شخص من الجنسية العربية يحتال على الآخرين للاستيلاء على أموالهم من خلال التسويق لبيع عملة مزيفة على حساب فيس بوك.

وحول تفاصيل القضية أفاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية المقدم أحمد سعيد النعيمي بورود معلومات مؤكدة عن قيام شخص من الجنسية العربية بالنصب والاحتيال على أشخاص آخرين من خلال عرض أوراق مالية مزيفة من فئة الدولار الأمريكي بنصف القيمة عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك".

وعليه تم تشكيل فريق عمل من إدارة التحريات والمباحث الجنائية لكشف ملابسات الجريمة وضبط المتهم، حيث تم التواصل والاتفاق معه على شراء مبلغ 20 ألف دولار أمريكي مقابل مبلغ 37 ألف درهم إماراتي، وباتخاذ كافة الاجراءات القانونية، تم ضبط المتهم متلبساً ويدعى (و.ع.ا) في العقد الثالث من العمر من الجنسية العربية بمنطقة الراشدية وبحوزته كمية كبيره من رزم الأوراق البيضاء مقطوعة بحجم عملة الدولار، وأوراق مالية مزيفة من فئة 100 دولار أمريكي تستخدم في عملية الاحتيال، بحيث يقوم المحتال بتغطية الرزمة البيضاء من الأعلى والأسفل بورقة مالية مزيفة قام بطباعتها بنفسه ويعرضها على أنها رزمة دولارات كاملة، وبعد أن تتم العملية يتفاجأ المشتري بأنه وقع في عملية احتيال وأن الأوراق التي اشتراها هي أوراق بيضاء لا قيمة لها، وبسؤال المتهم عن التهمة المنسوبة إليه اعترف بفعلته، وتم أخذ إفادته وأحيل ملف القضية الى النيابة العامة.

وحذر مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية الجمهور من تداول أو بيع أي نوع من العملات المزيفة التي تضر بصالح الفرد والمجتمع، مؤكداً أن شرطة عجمان ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه بالاحتيال على الآخرين أو ارتكاب أي جريمة تهدد أمن وسلامة المجتمع.