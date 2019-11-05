الامارات | إيرادات "خيالية" لصندوق الزكاة خلال 9 شهور

شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات "خيالية" لصندوق الزكاة خلال 9 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الأمين العام لصندوق الزكاة، عبدالله بن عقيده المهيري، عن أن إجمالي إيرادات الصندوق بلغ خلال الشهور التسعة الماضية (منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث) 175مليوناً و35 ألفاً و179 درهماً، مؤكداً أن الصندوق يسير بخطوات متتابعة ومتوازنة وعلى أعلى مستوى من التخطيط سعياً نحو الريادة والتميز.

وقال المهيري – في تصريح صحافي اليوم - : "كل هذا نابع من الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للصندوق، وثقة المزكين في صندوق الزكاة الذي انتهج مبدأ الشفافية مع زكواتهم، تطبيقاً لنظام الحوكمة المعتمدة في الحكومة الاتحادية، حيث يقوم الصندوق بإطلاع متعامليه على تقارير إيرادات الزكاة ومبالغ المصروفات التي يتم صرفها عبر مشاريع الصندوق المتعددة والمنبثقة من مصارف الزكاة الشرعية، وذلك من خلال وسائل الإعلام المتعددة بصورة دورية".

وأشار إلى أن الصندوق من خلال الخدمات و قنوات التحصيل وإتاحتها للجمهور، والاستفادة من التطور التقني، استطاع الوصول إلى أكبر شريحة من المزكين، وقدم لهم الخيارات المتنوعة، لأداء وحساب الزكاة، وهو ما توضحه الأرقام والبيانات الإحصائية، من خلال مختلف قنوات تحصيل الزكاة تصدرتها الإيرادات من خلال المزكين مباشرة في البنوك 58 مليون و275 ألف و116درهماً، ثم تلتها الإيرادات من خلال المزكين مباشر في الصندوق والتي بلغت 37 مليون و114ألفاً و389 درهماً، ثم الإيرادات من خلال خدمات الموبايل «MOB»، والتي بلغت 38 مليون و381 ألفاً و692 درهماً.

وقال المهيري إن حصيلة إيرادات الصندوق يرجع بعد فضل الله تعالى إلى زيادة قنوات التحصيل التي وصلت إلى أكثر من 35 قناة تحصيل، وفّرها صندوق الزكاة وقد ساهمت بشكل كبير في جلب إيرادات أكثر للصندوق، إذ تعتبر الخدمات الإلكترونية والذكية التي نقدمها من أهم موارد الصندوق الحيوية في تحصيل زكاة الأموال ويدرك القائمون على الصندوق أن مواكبة التقنيات التكنولوجية الحديثة هي ضرورة حتمية في تحقيق أهدافه تحت شعار " رؤية عصرية لفريضة شرعية"، وذلك تسهيلاً على المزكي لدفع زكاته من أي مكان وفي أي وقت.