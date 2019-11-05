الامارات | "مها" يتراجع في التصنيف ويغادر اليوم إلى السواحل الهندية

شكرا لقرائتكم خبر عن "مها" يتراجع في التصنيف ويغادر اليوم إلى السواحل الهندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انخفضت في السادسة من صباح اليوم الثلاثاء، سرعة الرياح حول مركز الإعصار المداري "مها" وسط بحر العرب، لتصبح 85 إلى 95 عقدة، ما أدى إلى تراجع تصنيفه من الدرجة الثالثة إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية، يبعد مركزه 510 كم عن أقرب نقطة من سواحل السلطنة (جزيرة مصيرة).

وبحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية العُمانية، بدء تحرك الإعصار إلى الاتجاه الشمالي الشرقي باتجاه السواحل الهندية، اليوم، مع انخفاض تصنيفه تدريجياً ليصبح عاصفة مدارية، وذلك بعد أن ارتفع تصنيفه ليلة أمس، إلى الدرجة الثالثة، إذ تراوحت سرعة الرياح حول مركزه ما بين 100 و105 عقد، مع تغير حركته إلى الشمال.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، فقد تحرك الإعصار المداري "مها" صباح اليوم، باتجاه شمال غرب في وسط بحر العرب، ثم انحرف باتجاه شمال شرق، منوهاً بأنه ضعف تدريجياً حتى صار إعصاراً من الدرجة الأولى.

وتوقع المركز تراجع الإعصار مها إلى عاصفة مدارية، على أن يتجه شمال شرق حتى يصل إلى السواحل الهندية ليضعف تدريجياً ويتحوّل إلى منخفض مداري اعتباراً من مساء اليوم.

وأكد المركز أن تأثير هذا الإعصار في الدولة ظل محدوداً للغاية، حيث تمثل في اضطراب البحر في العمق، مع حدوث غمر طفيف خلال المد البحري في بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقي.