نهيان بن مبارك يستقبل الرئيس السنغالي

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح مساء أمس - في قصر معاليه - فخامة ماكي سال رئيس جمهورية السنغال والوفد المرافق له.

ورحب معاليه خلال اللقاء بالضيف وبحث معه سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين وتبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على توطيد العلاقات الثنائية مع جمهورية السنغال.

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من جانبه أشاد فخامة الرئيس السنغالي بما حققته دولة الإمارات من نهضة حضارية شاملة بفضل رؤية قيادتها الرشيدة .. متمنيا لها المزيد من التقدم والازدهار. حضر اللقاء .. سعادة إبراهيم صوري سيلا سفير جمهورية السنغال لدى الدولة وأعضاء السفارة وعدد من المسؤولين في الدولة.