كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن LinkedIn تطلق من دبي ميزة جديدة لمساعدة الشركات الصغيرة

أعلنت LinkedIn عن إطلاقها العالمي لـ “Open for Business” ، وهي ميزة جديدة تسمح لأصحاب الأعمال الحرة وقادة الشركات الصغيرة بإضافة خدماتهم إلى ملفاتهم الشخصية على LinkedIn، مما يجعلهم قابليين للاستكشاف من خلال بحث LinkedIn.

ويعد هذا الحدث الأول من نوعه لـ LinkedIn ويظهر التزام المنصة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال الحرة في جميع أنحاء العالم، من خلال منتج يتماشى مع دعم دبي القوي لرجال الأعمال والمستقلين.

وقال عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي في دبي: “إن مكانة دبي كمركز عالمي لريادة الأعمال والابتكار والحلول الذكية هي نتيجة للنظرة المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الرئيس ورئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات وحاكم دبي ، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، والتي تسعى إلى إنشاء نظام بيئي تقدمي يفضي إلى نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الاقتصادية “.

وأضاف أن إطلاق LinkedIn لهذه الميزة في دبي دليل على مكانة الإمارة كوجهة اقتصادية واستثمارية عالمية موثوق بها.

وفي الختام، قال عبد الله البسطي: “يعتبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لسياسات واستراتيجيات دبي الاقتصادية. وتهدف Open for Business إلى مواجهة التحديات التي تواجهها هذه الشركات في الوصول إلى العملاء المحتملين. وعلى هذا النحو، تعد حافزًا للنمو الذي يعزز الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة قدرتها التنافسية مع ترك علامة هامة على الاقتصاد العالمي وتعزيز بيئة الأعمال في دبي “.

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وتتيح أداة Open for Business لأصحاب الأعمال الحرة وأصحاب الأعمال الصغيرة الترويج لخدماتهم إلى 660 مليون عضو حول العالم في المنصة. وتكمل هذه الميزة الأدوات الحالية وتدعم رؤية لينكدإن لخلق فرص اقتصادية لكل عضو من القوى العاملة العالمية، سواء كان ذلك من خلال تطوير الأعمال أو اكتساب عملاء جدد أو توظيف مواهب استثنائية أو توسيع شبكتهم.

وقال ألين بلو، المؤسس المشارك لـ LinkedIn: “تلعب الشركات الصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة دورًا مهمًا في نمو ومستقبل اقتصادنا العالمي. ومع وجود 660 مليون عضو و 30 مليون شركة على المنصة في جميع أنحاء العالم، تتمتع LinkedIn بموقع فريد لمساعدتهم على أن يكونوا أكثر إنتاجية ونجاحًا، سواء كانوا مقيمين في دبي أو دندي. لقد طورنا هذه الميزة بعقلية عالمية ويسعدنا إطلاقها من دبي، المنطقة التي يوجد فيها تركيز كبير على دعم النظام البيئي المتنامي لريادة الأعمال “.

ووفقًا لأرقام مركز دبي للإحصاء، تسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في أكثر من 47 في المائة من إجمالي الناتج المحلي السنوي لدولة الإمارات، وتمثل 95 في المائة من الشركات في الدولة، بحسب غلف نيوز.