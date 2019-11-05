كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| أول لوحة مونوبولي في المنطقة لدبي

تم إطلاق لوحة مونوبولي جديدة تضم أكبر وأهم المعالم التاريخية في دبي في برج العرب مساء الإثنين، مما جعل دبي أول مدينة شرق أوسطية تحصل على نسختها الخاصة من اللعبة الشهيرة.

وتم إطلاق اللوحة يوم الاثنين 3 نوفمبر. وقد شملت الإصدارات السابقة ديربان (جنوب إفريقيا) ودبلن (أيرلندا) وليون (فرنسا) وكراكوف (بولندا) وسيدني وملبورن (أستراليا) وانضمت دبي إلى القائمة المتنامية.

وأصبح فهد الخاجة وعلي السويدي من القرية العالمية بدبي، إلى جانب محمد أهلي من بلدية دبي، أول من يحصل على لعبة الألواح المحبوبة للغاية والتي تفوز بها عن طريق شراء وتداول العقارات بكفاءة.

وتمتلك شركة Winning Moves التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، الحقوق الحصرية لإنتاج جميع الإصدارات المخصصة لألعاب هاسبرو ، باستثناء أمريكا الشمالية، بحسب غلف نيوز.

Advertisements

ويحتل برج العرب المركز الأول في لوحة “مونوبولي دبي” بقيمة 400 مونوبولي. كما يوجد في القيمة التنازلية Bluewaters، مطار دبي، برج خليفة، أتلانتس النخلة، أبراج جميرا الإمارات، فندق جميرا بيتش، دبي مارينا، مدينة جميرا، تاكسي دبي، القرية العالمية، مدرسة نورد أنجليا الدولية دبي، أوبرا دبي، مول أوف ذا طيران الإمارات، فستيفال سيتي، السيف، حافلات دبي، دبي فريم، دبي ميراكل غاردن، اتلانتيس أكوافينشر، سيتي ووك، لا مير، اليخوت الحصرية، مترو دبي، الفهيدي وشارع الشيخ زايد.